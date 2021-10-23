За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 1409 жителей Харьковской области

За прошедшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 1409 человек. Как сообщили в горсовете, 986 из них - жители Харьковского района (881 - города Харькова).

178 заболевших - жители Лозовского, 112 - Чугуевского, 95 - Изюмского, 19 - Богодуховского, 14 - Купянского, 5 - Красноградского района.

За сутки выздоровели 568 больных, умерли - 38.

Всего по области зарегистрировали 193921 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19, из них 161406 больных выздоровели, 4489 - умерли.

Агентство Телевидения Новости