За сутки на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 188 человек

11 февраля в области диагноз COVID-19 подтвержден у 188 человек. Как сообщили в ХОГА, 134 из них - жители Харьковского района (120 - жители города Харькова).

Также диагноз COVID-19 подтвержден у 26 жителей Чугуевского района, 17 - Купянского, по 5 - Изюмского и Лозовского и 1 - Богодуховского районов.

Всего по области зарегистрировано 80011 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 73290 больных выздоровели, 1471 - умерли.

Агентство Телевидения Новости