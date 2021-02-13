Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:33
Просмотров: 174

За сутки на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 289 человек

За сутки на Харьковщине диагноз COVID-19 подтвержден у 289 человек

За прошлые сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 289 человек. Как сообщили в ХОГА, 157 из них - жители Харьковского района (148 - города Харькова).

Кроме того, 54 заболевших – жители Изюмского, 19 – Богодуховского, 18 - Лозовского, 15 - Красноградского, 14 - Чугуевского, 8 - Лозовского, 4 - Купянского районов.

Всего по области зарегистрирован 80301 лабораторно подтвержденный случай СOVID-19, из них 73612 больных выздоровели, 1476 - умер.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 