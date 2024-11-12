За тиждень на грип та ГРВІ у Харкові захворіли майже 900 осіб

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 31 жовтня по 5 листопада захворіли 890 осіб.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень були зафіксовані 32 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (для порівняння – за попередній тиждень, з 24 по 30 жовтня, – 40 випадків). Госпіталізованих осіб з грипом та ГРВІ не було.

Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV-2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету є вакцинація, яка проводиться безплатно.

Агентство Телевидения Новости