За тиждень роботи ДНК-лабораторії у місті Ізюм встановлені перші родинні зв’язки із загиблими на Харківщині
З 19 грудня працівниками слідчого управління ГУНП в Харківській області проведено дослідження буквального епітелію та визначено ДНК-профілі близько 30 осіб, які мають родинні зв’язки із загиблими в Ізюмі.
Громадяни, які розшукують своїх родичів, звертаються до лабораторії, де у них відбирають зразки ДНК.
Ідентифікація здійснюється шляхом порівняння ДНК-профілів загиблих із їх родичами. Першим етапом роботи приладу є встановлення ДНК-профілів осіб, які мають родинні зв’язки із загиблими та поміщення вказаних профілів до бази даних Аnde. На другому етапі встановлюються ДНК-профілі загиблих. І третім етапом є їх ідентифікація.
Робота у вказаному напрямку триває.