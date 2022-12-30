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За тиждень роботи ДНК-лабораторії у місті Ізюм встановлені перші родинні зв’язки із загиблими на Харківщині

За тиждень роботи ДНК-лабораторії у місті Ізюм встановлені перші родинні зв’язки із загиблими на Харківщині

З 19 грудня працівниками слідчого управління ГУНП в Харківській області проведено дослідження буквального епітелію та визначено ДНК-профілі близько 30 осіб, які мають родинні зв’язки із загиблими в Ізюмі.

Громадяни, які розшукують своїх родичів, звертаються до лабораторії, де у них відбирають зразки ДНК.

Ідентифікація здійснюється шляхом порівняння ДНК-профілів загиблих із їх родичами. Першим етапом роботи приладу є встановлення ДНК-профілів осіб, які мають родинні зв’язки із загиблими та поміщення вказаних профілів до бази даних Аnde. На другому етапі встановлюються ДНК-профілі загиблих. І третім етапом є їх ідентифікація.

Робота у вказаному напрямку триває.

Агентство Телевидения Новости

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