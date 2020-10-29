Загрязнение увеличивает смертность от COVID-19 во всем мире на 15%: исследование

По словам исследователей, не только долгосрочное воздействие загрязнения воздуха связано с повышенным риском смерти от COVID-19, но доля смертей от коронавируса может быть связана с усугубляющими последствиями загрязнения воздуха для всех без исключения стран мира.

В частности, авторы указывают, что около 15% смертей от COVID-19 во всем мире можно отнести к долгосрочному воздействию загрязнения воздуха. В Европе эта доля составит около 19%, в Северной Америке — около 17%, а в Восточной Азии — около 27%.

«Цифры представляют собой оценку доли смертей от COVID-19, которые можно было бы предотвратить, если бы население подвергалось более низкому уровню загрязнения воздуха, без выбросов от использования ископаемого топлива и других антропогенных источников, – объясняет Институт химии Макса Планка (Германия), который проводил исследование, – опасность будет не прямой, а косвенной из-за усугубляющего воздействия на сопутствующие заболевания (другие проблемы со здоровьем), которые могут привести к фатальным последствиям в случае вирусной инфекции».

Опасность мелких частиц еще раз продемонстрирована

Оценки смертей от COVID-19, связанных с загрязнением воздуха, сильно различаются от страны к стране: они выше для Чехии (29%), Китая (27%) и Германии (26%). Напротив, они ниже в Италии (15%), Бразилии (12%), Израиле (6%), Австралии (3%) и Новой Зеландии (1%). В Великобритании, например, с начала пандемии до середины июня от COVID-19 умерло около 44000 человек, и, по оценкам исследователей, эта доля из-за загрязнения воздуха составила 14%, или 6000 смертей.

«Хотя наши результаты неопределенны, вклад загрязнения воздуха в смертность от COVID-19 очевиден. Однако на фактическую смертность влияет множество факторов, в том числе система здравоохранения страны, – говорит доктор Андреа Поззер, ведущий автор исследования, – опасность будет связана, в частности, с общим воздействием на население мелких загрязняющих частиц диаметром менее или равным 2,5 микрометра».

Как уже объясняет Всемирная организация здравоохранения по этому поводу, «хроническое воздействие мелких частиц увеличивает риск развития сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний и рака легких».

«Вакцины от плохого качества воздуха не существует»

«Когда люди вдыхают загрязненный воздух, очень маленькие, вредные мелкие частицы пыли мигрируют из легких в кровь и в кровеносные сосуды, – объясняют исследователи, – они вызывают воспаление и сильный окислительный стресс, который нарушает баланс между свободными радикалами и окислителями, которые обычно восстанавливают повреждения клеток. Это, в свою очередь, повреждает внутренний слой артерий, эндотелий, и приводит к сужению и увеличению жесткости артерий. «Однако вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19 » также проникает в организм через легкие и вызывает аналогичные повреждения кровеносных сосудов», – отмечают они.

Команда ученых смогла более точно определить механизм, связанный с этой опасной ассоциацией. Мелкие частицы, по-видимому, увеличивают активность рецептора ACE-2, расположенного на поверхности клеток. Фактически, чтобы заразить своего хозяина, SARS-CoV-2 прикрепляется к белку, присутствующему на поверхности клеток, в частности в легких: рецептору ACE2. Последний находится в центре внимания, потому что это ключевой белок в физиологии Covid-19, необходимый для проникновения вируса в клетки хозяина. По мнению авторов, это двойной удар: «загрязнение повреждает легкие и увеличивает активность ACE-2, что приводит к усилению абсорбции вируса легкими».

В своих выводах они обращаются к политикам: «Наши результаты показывают, что сокращение загрязнения может принести значительные выгоды. Показанный здесь экологический аспект пандемии состоит в том, что нам необходимо принять эффективные меры по сокращению антропогенных выбросов, которые вызывают как загрязнение воздуха, так и изменение климата. Пандемия закончится вакцинацией населения или коллективным иммунитетом, однако вакцины против плохого качества воздуха и изменения климата не существует. Согласно статистике ВОЗ за 2018 год, 9 из 10 человек в мире дышат воздухом с высоким уровнем загрязнителей».

Загрязнение окружающей среды

Источник: 1 Минута