3 жовтня, ввечері окупанти вдарили по селу на Харківщині: йдуть відновлювальні роботи
3 жовтня, вдень окупанти били по селу Одноробівка, та ввечері ворог знову обстріляв цей населений пункт.
О 20:45 окупанти знову обстріляли Одноробівку, повідомляє голова Золочівської громади Віктор Коваленко.
Пошкоджено два приватні будинки.
Енергетики і газовики після масованих учорашніх ударів відновлюють інфраструктуру.
«Газ дали ще вчора, 3 жовтня, втім там ще працюють, проводять зварювальні роботи.
Світла наразі немає, орієнтовно протягом сьогодні, якщо все буде нормально, електропостачання відновлять. Та сама ситуація і в Івашках.
Газовики та енергетики працюють, електропостачання у половини села, як і було до вчорашнього обстрілу, орієнтовно відновлять протягом дня», – розповів Віктор Коваленко.