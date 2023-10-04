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3 жовтня, ввечері окупанти вдарили по селу на Харківщині: йдуть відновлювальні роботи

3 жовтня, ввечері окупанти вдарили по селу на Харківщині: йдуть відновлювальні роботи

3 жовтня, вдень окупанти били по селу Одноробівка, та ввечері ворог знову обстріляв цей населений пункт.

О 20:45 окупанти знову обстріляли Одноробівку, повідомляє голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

Пошкоджено два приватні будинки.

Енергетики і газовики після масованих учорашніх ударів відновлюють інфраструктуру.

«Газ дали ще вчора, 3 жовтня, втім там ще працюють, проводять зварювальні роботи.

Світла наразі немає, орієнтовно протягом сьогодні, якщо все буде нормально, електропостачання відновлять. Та сама ситуація і в Івашках.

Газовики та енергетики працюють, електропостачання у половини села, як і було до вчорашнього обстрілу, орієнтовно відновлять протягом дня», – розповів  Віктор Коваленко.

Агентство Телевидения Новости

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