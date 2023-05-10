Бахмут: бійці 92 ОМБр взяли окупанта в полон за допомогою дрону

Розрахунок роти ударник безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «Ахіллес» 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка на Бахмутському напрямку виявив російського військового, який просив не бомбити його. Наша команда скинула коптером йому записку з наказом здаватися та йти за дроном.

Він погодився, попри те, що йому у спину стріляли «свої» ж. Піхота та розвідники з «CODE 9.2» 92ОМБр супроводжувала його аж до українських позицій.

Полон в Україні дає більше шансів вижити, аніж служба в російській армії.

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