Бейрут у вогні: армія оборони Ізраїлю завдала масованого удару по штабу і складах «Хезболли»
Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару по головному штабу «Хезболли» в столиці Лівану Бейруті.
Про це пише Тhe Times of Israel з посиланням на речника ЦАХАЛу контрадмірала Даніеля Хагарі, повідомляє Українська правда.
За словами речника ЦАХАЛу, штаб був побудований під цивільними будівлями в передмісті Дахіє, відомому оплоті «Хезболли» в Бейруті.
Речник ЦАХАЛу не вказує, чи був лідер «Хезболли» Хасан Насралла ціллю атаки й чи був він присутній на місці удару.
Водночас агентство AFP з посиланням на джерело, наближене до «Хезболли», повідомило, що Насралла «в порядку».
Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить обговорювати пропозиції про припинення вогню щодо Лівану найближчими днями.