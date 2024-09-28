Бейрут у вогні: армія оборони Ізраїлю завдала масованого удару по штабу і складах «Хезболли»

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару по головному штабу «Хезболли» в столиці Лівану Бейруті.

Про це пише Тhe Times of Israel з посиланням на речника ЦАХАЛу контрадмірала Даніеля Хагарі, повідомляє Українська правда.

За словами речника ЦАХАЛу, штаб був побудований під цивільними будівлями в передмісті Дахіє, відомому оплоті «Хезболли» в Бейруті.

Речник ЦАХАЛу не вказує, чи був лідер «Хезболли» Хасан Насралла ціллю атаки й чи був він присутній на місці удару.

Водночас агентство AFP з посиланням на джерело, наближене до «Хезболли», повідомило, що Насралла «в порядку».

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжить обговорювати пропозиції про припинення вогню щодо Лівану найближчими днями.

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