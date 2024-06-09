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Безхмарну та теплу погоду обіцяють синоптики харків’янам 9 червня

Безхмарну та теплу погоду обіцяють синоптики харків’янам 9 червня

У неділю 9 червня температура повітря у Харкові підніметься до 28 градусів, дощів не очікується.

Зранку до вечора триматиметься ясна погода, ввечері стане хмарно. Ймовірність опадів мінімальна, до 4 відсотків, повідомляє sinoptik.ua.

«Ввечері небо у Харкові затягнеться хмарами, незважаючи на те, що з самого ранку тримається ясна погода. Без опадів», – йдеться в повідомленні.

Вдень температура повітря становитиме 25-28 градусів тепла, вночі до +19°. Вітер переважно північно-західний, 1-2 м/с.

Фото: Центральний парк Харкова

Агентство Телевидения Новости

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