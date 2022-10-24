Через відсутність бронежилетів, для захисту “мобиків” на передову рф відправляє попів

Триває двісті сорок третя доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське. Завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.

За наявною інформацією, російська федерація продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей. Під час проведення зазначених заходів підготовки противник має суттєві проблеми через некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин (полігонів, центрів підготовки). Це спричинено загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих. Непоодинокими є випадки призначення на подібні посади осіб рядового складу, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід.

Командування російських окупаційних військ намагається підняти рівень морально-психологічного стану військовослужбовців за рахунок відрядження до бойових підрозділів на територію України служителів російської православної церкви з Самарської області. Але більшість з них відмовляються від поїздок в район ведення бойових дій у зв’язку з небезпекою та відсутністю засобів захисту.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Протягом поточної доби противник завдав ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Загалом, за поточну добу, окупанти завдали три ракетних та сім авіаційних ударів, здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Куп’янську Харківської області, Вугледарі та Соледарі Донецької області і місті Миколаєві.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території республіки білорусь. Зокрема і ударними БпЛА іранського виробництва.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Красне, Огірцеве, Стариця та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та артилерії різних типів, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Кам’янка, Дронівка, Зарічне, Надія та Білогорівка;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Верхньокам’янське, Озарянівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Мар’їнка та Первомайське;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків та усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольгівське, Павлівка та Шевченко.

На Південнобузькому напрямку ворог вів обстріли, зокрема, в райони Квітневого, Благодатного, Білогірки, Правдиного, Партизанського, Давидового Броду та Трифонівки.

З метою уповільнення контрнаступу наших підрозділів окупанти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу в Миколаївській та Херсонській областях.

Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують активно вербувати ув’язнених як на території росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Так, з виправної колонії № 90 в місті Херсон, після так званих бесід з представниками федеральної служби безпеки російської федерації, було звільнено більшість злочинців.

В той же час, окупанти продовжують евакуацію поранених на тимчасово окуповану територію автономної республіки Крим.Авіація Сил оборони, протягом поточної доби, завдала сімнадцять ударів.

Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки ворога та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили два гелікоптери.

Українські ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили чотири пункти управління, десять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та три інші важливі об’єкти противника.

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