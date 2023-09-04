Через «влучний» постріл окупанті на Куп’янщині спалахнув ліс

4 вересня у селі Глушківка Куп’янського району після ворожого обстрілу сталося загоряння хвойної підстилки у лісі.

До місця події о 13:32 було направлено 3 відділення 44-ї та 14-ї ДПРЧ, повідомили в ДСНС Харківської області.

На час прибуття рятувальників пожежа розповсюдилась на площу 5 га.

Перебуваючи під постійною загрозою нових обстрілів, рятувальники загасили вогонь о 16:45.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 3 одиниці техніки та 12 рятувальників.

Агентство Телевидения Новости