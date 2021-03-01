Четыре совета по выбору наиболее подходящего пылесоса

Правильный выбор — нелегкая задача

Практически у всех есть пылесос, который уже давно стал привычным бытовым прибором. Но как только возникает необходимость купить новый пылесос, то из-за их разнообразия выяснить, какое устройство является лучшим и наиболее подходящим, оказывается более сложной задачей, чем вы могли ожидать. При этом совсем не обязательно выбирать «старый добрый» и привычный вариант. Это никоим образом не облегчит уборку, а вот правильно подобранный аккумуляторный пылесос может сделать вашу жизнь намного проще. В последние годы в Украине стали очень популярны беспроводные пылесосы, однако мало кто знает, как выбрать наиболее подходящее устройство.

На что стоит обратить внимание при покупке аккумуляторного пылесоса

1. Срок службы батареи. Главное преимущество беспроводных пылесосов — это отсутствие шнура, поскольку они питаются от аккумуляторных батарей. Это значительно облегчает всасывание, особенно в помещениях с большим количеством мебели. Таким образом, ввиду автономной работы, возможность быстрой и простой зарядки является важным фактором, на который следует обращать внимание. Специалисты рекомендуют устройства с литиевыми батареями. По сравнению с пылесосами, оснащенными никелевыми батареями, они намного легче, заряжаются примерно в 4 раза быстрее и их срок службы намного больше.

2. Маневренность. По этому показателю ничто не может сравниться с аккумуляторным пылесосом. Итак, если вы уже выбираете такое устройство, то убедитесь, что производители максимально усовершенствовали данное преимущество.

3. Дополнительные функции. Стоит обратить внимание на дополнительные функции устройства. Особенно те, которые действительно будут использоваться. Хотя некоторые пользователи говорят, что им нужен пылесос только с кнопкой включения/выключения, они вряд ли откажутся от интегрированных технологических решений.

4. Внешний вид. Преимущества аккумуляторного пылесоса проявляются при ежедневном использовании, например, при быстром всасывании крошек, оставшихся после еды или скопившихся отложений пыли. Поскольку данный бытовой прибор должен быть легко и быстро доступен, это значит, что его нужно будет держать открытым. Поэтому при выборе наиболее подходящего пылесоса нельзя не учитывать внешний вид — обратите внимание на его цвет и дизайн, ведь он станет частью вашего интерьера.

Заключение

Выберите такой аккумуляторный пылесос, который позволит вам в полной мере использовать такие его преимущества, как:

- мобильность;

- дизайн;

- быстрый доступ во все места, которые нужно пропылесосить;

- простые в использовании функции и аксессуары.

Оцените эти аспекты, и вы сможете купить не просто еще один пылесос, а устройство, которое упростит ваши домашние дела и сэкономит время.

Новости портала «Весь Харьков»