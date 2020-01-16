Что нужно для свадьбы: планирование дел с помощью YesYes

Как только переживания, связанные с предложением руки и сердца, отходят на задний план, встает вопрос о том, как организовать самое важное торжество в жизни влюбленных.

Все, что нужно для свадьбы от А до Я, можно спланировать здесь https://yesyes.ua/tasks, избежав ненужных проблем и затрат времени. Онлайн список дел в сравнении с обычным имеет целый ряд преимуществ:

- можно в любой момент добавлять пункты и вносить корректировки;

- есть прямые ссылки на исполнителей, так что не придется постоянно искать в телефонной книге нужный номер или электронную почту;

- нет риска потерять важную информацию, ведь она всегда доступна в личном кабинете – вы можете войти с компьютера, планшета, телефона или любого девайса;

- четко прописаны все этапы подготовительного процесса – это позволяет не забыть сделать что-то важное, например, договориться с ди-джеем или внести задаток за ресторан;

- по пунктам прописано абсолютно все, что предстоит совершить в преддверии праздника, начиная от выбора даты, заканчивая напоминанием гостям о времени начала свадьбы.

Стоит ли все планировать заранее?

Тщательная подготовка к свадьбе – залог её успешного проведения, причем вне зависимости от масштабов торжества. Если не уделить должного внимания каждой детали, то в знаменательный день молодоженам придется иметь дело с разнообразными сложностями, например:

- гости опоздали на регистрацию или в ресторан;

- в машине оказалось недостаточно места для всех гостей;

- не успели сфотографироваться в тех местах, где хотели;

- забыли взять бокалы или кольца в ЗАГС;

- потеряли вещи во время фотосессии;

- оказались недовольными развлекательной программой и конкурсами;

- не заказали достаточное количество еды и выпивки;

- вышли за пределы бюджета и т.д.

Чтобы всего этого не произошло, достаточно заранее проработать план свадьбы, причем некоторые дела разумнее планировать за полгода, например, выбор места церемонии и ресторана, другие за 2 месяца (утвердить список гостей, подать заявление, вручить приглашения). Есть и то, что можно сделать за месяц: договориться об организации фотозоны, сделать пробный макияж и маникюр, назначить дату мальчишника/девичника. В самую последнюю очередь предстоит собрать сумочку невесты, подготовить кольца и документы, завести будильник, окончательно согласовать время с исполнителями и организовать себе и второй половинке день релакса. Отдельного внимания заслуживает выбор времени и места свадебного путешествия, например, кто-то предпочитает отправиться в поездку за море, причем на второй день после свадьбы. Другие наоборот хотят немного «отойти» после бурного празднества, а только потом со свежими силами ехать на отдых.

На самом деле, это лишь малая часть того, о чем нужно позаботиться будущим супругам, их родственникам, друзьям и всем, кто намерен принимать участие в подготовке торжества. «На словах» такие вопросы решать нельзя, ведь обязательно кто-то что-то забудет, поэтому все больше невест и женихов используют специализированные виртуальные планировщики.

YesYes – сервис, который позволит в разы упростить организацию торжества

Продумывать, как пройдет день создания вашей семьи, с онлайн помощником – это очень удобно, быстро и эффективно. Вся необходимая информация у вас под рукой, начиная от списка приглашенных, заканчивая специалистами, которым можно доверить свадебный макияж, музыкальное сопровождение, автоперевозки, развлекательную программу и т.д.

YesYes представляет собой многофункциональную динамическую систему, где невеста, жених и их родители могут найти актуальные сведения о заведениях и исполнителях, чьи товары и услуги требуются при проведении свадьбы:

- мастерах маникюра;

- парикмахерах и салонах красоты;

- туристических агентствах;

- фотографах;

- фокусниках и ведущих;

- ресторанах и местах для выездных церемоний;

- аренде свадебных автомобилей и микроавтобусов;

- ди-джеях и музыкантах и т.д.

Составить список дел на сайте удастся очень быстро, а при необходимости в дальнейшем вы сможете отмечать, что уже сделано, вносить корректировки и добавлять новые пункты.

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