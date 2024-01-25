Циклон на Харківщині: синоптики попереджають про погіршення погодних умов

Сніг, слабка хуртовина, налипання мокрого снігу та ожеледиця.

Усе це приніс із собою циклон, що сьогодні, близько 4 години ранку, зайшов на територію області з заходу, повідомляють в обласній Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Інтенсивність опадів буде не дуже високою, господарюватиме цей циклон на Харківщині аж до суботи, – йдеться в повідомленні.

Усі дорожники вже перейшли на посилений режим роботи та цілодобове чергування, аби забезпечити проїзд транспорту, наголошують у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Фахівці Служби також виїхали на маршрути для контролю якості.

Агентство Телевидения Новости