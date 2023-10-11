Деякі будинки у Харкові не будуть отримувати тепло – Терехов

Харків в опалювальний сезон буде з газом.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов на пресконференції 11 жовтня.

Не будуть опалюватися 57 житлових будинків:32 – у Київському районі,16 – у Салтівському,1 – в Індустріальному,4 – в Основ’янському,1 – в Холодногірському,3 – у Шевченківському.

«Були дуже потужні руйнації, які неможливо ліквідувати.

Кілька будинків буде знесено, деяким потрібні величезні кошти, щоб їх відновити. Всі інші будуть з опаленням», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости