11.10.2023 14:34
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Деякі будинки у Харкові не будуть отримувати тепло – Терехов
Харків в опалювальний сезон буде з газом.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов на пресконференції 11 жовтня.
Не будуть опалюватися 57 житлових будинків:32 – у Київському районі,16 – у Салтівському,1 – в Індустріальному,4 – в Основ’янському,1 – в Холодногірському,3 – у Шевченківському.
«Були дуже потужні руйнації, які неможливо ліквідувати.
Кілька будинків буде знесено, деяким потрібні величезні кошти, щоб їх відновити. Всі інші будуть з опаленням», – зазначив Ігор Терехов.