Директора “Харківських тепломереж” оштрафували за п’яне водіння

Київський районний суд Харкова визнав винним директора «Харківських теплових мереж» Василя Скопенка у скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування автомобілем у стані сп’яніння) і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тис грн та на рік позбавив водійських прав.

Про це про це повідомляє МеdiaPort з посиланням на рішення суду.

Рішення про адміністративне стягнення відносно Василя Скопенка винесла суддя Светлана Муратова 27 грудня 2022 року. Скопенко до суду не з’явився і просив розглядати справу без його участі.

Під час судового розгляду було встановлено, що 4 грудня о 22:10 (під час комендансткьої години) на вулиці Шевченко у Харкові Скопенко керував автомобілем Mercedes-Benz GLS 400 «з ознаками алкогольного сп’яніння, а саме: запах алкоголю з порожнини рота, поведінка, що не відповідає обстановці, порушення мови, порушення координації рухів». Водій відмовився від огляду на стан алкогольного сп’яніння на місці та в обласному наркологічному диспансері, а також не підписав протокол.

Порушник свою провину визнав.

«Свою провину в скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, визнає та просить призначити покарання у відповідності до законодавства», — йдеться в постанові суду.

Під час винесення рішення суд врахував «характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника, ступінь його вини» та визначив щире каяття обставиною, що пом’якшує відповідальність.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, постанова не оскаржувалася та 6 січня набрала чинності.

Нагадаємо, як писали АТН на початку грудня, поліція затримала двох порушників, які були на підпитку та намагалися нанести ушкодження патрульним.На відео у соцмережах було видно, що один з них схожий на Василя Скопенко, іншийна Івана Кузнецова, директора Департаменту інфраструктури Харківської міської ради

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