Для чего нужен SSD-диск: рекомендации по выбору

Твердотельный накопитель или диск SSD — это немеханическое запоминающее устройство, работающее на основе микросхем памяти. В его конструкции не предусмотрено движущихся частей, а по скорости чтения и записи SSD значительно превышает традиционный жесткий диск — HDD.

Любой SSD диск обладает характеристиками, которые определяют его быстродействие, срок службы и несколько других параметров. При этом модели могут иметь широкий перечень дополнительных особенностей, включая повышенную защиту устройств:

Ударостойкость. Такие SSD-диски имеют усиленный корпус, защищающий устройство от ударов и во время падения. Этот параметр прежде всего актуален для моделей переносного типа.

Такие SSD-диски имеют усиленный корпус, защищающий устройство от ударов и во время падения. Этот параметр прежде всего актуален для моделей переносного типа. Водонепроницаемость. Подразумеваются SSD, соответствующие стандарту IP67 и выше (герметичный корпус). Это повышает, но не гарантирует защиту дисков при попадании под дождь или случайном падении в воду.

Типы памяти SSD-дисков

Сегодня на рынке представлены модели SSD с несколькими типами памяти. Наиболее популярные из них:

MLC — память на основе многоуровневых ячеек с плотностью около 2 битов на ячейку. Сегодня эта технология вытесняется более совершенными, в частности, TLC.

3D MLC — разновидность MLC, при которой ячейки размещаются в несколько слоев, что, в свою очередь, позволило увеличить вместимость накопителя без значительного увеличения его размеров.

TLC — технология, позволяющая разместить ячейки в три уровня, а в каждой из них можно хранить 3 бита.

Какие объемы бывают у SSD

В зависимости от используемого типа памяти, SSD могут вмещать различное количество информации:

до 256 ГБ — максимально компактные, как правило, портативные модели, которые подходят на роль съемных накопителей;

от 256 до 1 ТБ — полноценные диски, которые используются в компьютерах как основные или в паре с HDD;

от 1 ТБ — могут применяться в качестве основных, так как в них можно разместить очень много различной информации — фото, видео, фильмы, множество различных программ, игр и так далее.

Важно отметить, что объем накопителя во многом определяет его стоимость. Однако цена формируется также и из многих других характеристик, таких как скорость записи и чтения данных, срок службы (TBW), перезапись (DWPD) и так далее.

Проще и легче всего подбирать SSD-диски в онлайн-магазинах. Это обусловлено тем, что вы можете указать диапазон цен в соответствии с доступным бюджетом, а затем указать в фильтрах параметры устройств. Это позволит вам быстро подобрать подходящий вариант и заказать его с доставкой.