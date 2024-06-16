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Дощ, можливі грози: погода у Харкові 16 червня

Дощ, можливі грози: погода у Харкові 16 червня

У неділю 16 червня у Харкові дощитиме, температура повітря підніметься до 23 градусів.

Вдень очікується мінлива хмарність, дощ, можливі грози. Ймовірність опадів ввечері до 94 відсотків, повідомляє sinoptik.ua.

«Весь день у Харкові буде хмарним. Удень розпочнеться дощ із грозою, а ввечері йому на зміну прийде дощ», – йдеться в повідомленні.

Температура повітря підніметься до 23° тепла ввечері, вночі до +19°. Вітер змінних напрямків, 2-5 м/с.

Фото: Олексій Гуслєв

Агентство Телевидения Новости

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