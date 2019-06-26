Где в Харькове купить жалюзи от производителя

Жалюзи станут недорогим способом защитить помещения от солнца. При этом такие изделия весьма красиво оформляются, для их производства применяется качественный пластик, древесины, тканые материалы. Поэтому, каждый заказчик имеет возможность подобрать продукцию по вкусу и под любой бюджет. Например, большой выбор жалюзи в Харькове представлены здесь: https://nikoss.com.ua/kharkov.html

Почему стоит приобрести жалюзи для квартиры?

В большинстве случаев покупатели заказывают жалюзи с целью использования конструкций по практическому назначению, а не для декора. Главной функцией интерьерных моделей считается защита пространства кабинетов, жилых помещений от интенсивных лучей с улицы. Изделия разрабатывались для замены надоевших занавесок, портьер. Производители выпускают экземпляры, которые способны с успехом заменить все ранее существовавшие способы декорирования окон. Есть несколько разновидностей предлагаемого товара. При этом компания предлагает купить жалюзи оптом либо в розницу по низкой цене.

Вертикальные конструкции

Новые вариации вертикальных жалюзи способны порадовать, несомненно удивить даже искушенных людей. Изделий с тканевыми, пластиковыми, алюминиевыми ламели понравятся покупателям привлекательной ценой, безупречным качеством, эксклюзивными дизайнерскими решениями. Вертикальные жалюзи в продаже появились не слишком давно. За время существования на современном рынке вертикальные изделия на окна стали достаточно востребованными.

Главная причина популярности вертикальных жалюзи - интересный внешний вид. Эстетичность привлекает большинство покупателей, желающих сделать собственное жилое помещение уютным, комфортным. Вертикальные модели с надежными алюминиевыми планками чаще всего монтируют в офисных пространствах. Изделия из ткани уместны в комнатах, кухонных помещениях. Продукция из древесины привлекательна для приверженцев экологичности в пространстве квартиры. Фото разных типов жалюзи есть на сайте Никосс.

Горизонтальные жалюзи

Изделия горизонтального типа отличаются от вертикальных соответствующим расположением планок. Первые конструкции с горизонтальными ламели придумывались для оформления окон рабочих кабинетов. Это были простые, светлые изделия с металлическими элементами. Позднее горизонтальные жалюзи приобрели популярность, поскольку стали производиться в разнообразных вариациях дизайна.

Преимущества продукции

Представленная продукция характеризуется неприхотливостью и надежностью. Основные преимущества нужно описать более подробно:

- Жалюзи Харьков купить можно с декоративной накладкой на поперечную планку. Такая планка используется для закрепления ламелей. Без накладки изделие будет стоимость дешевле, однако планка придает жалюзи более эстетичный внешний вид. Ее всегда можно подобрать под интерьер помещения;

- Вне зависимости от материала изготовления, ламели легко очищаются от пыли и загрязнений. Они не впитываются, не проникают внутрь структуры материалы. Поэтому, для очистки достаточно использовать влажную тряпку, а при необходимости, можно использовать чистящие средства;

- Окрашивание происходит при помощи современных красок. Соответственно, цвет изделий не меняется со временем. Они сохраняют интенсивность цвета, несмотря на воздействие лучей солнца, прикосновения, контакт с влагой;

- Конструкция жалюзи очень проста. Сами ламели закрепляются к верхней планке и перемещаются по направляющим. Поэтому, они практически не ломаются. Изделия способны прослужить много лет, оставаясь функциональными и сохраняя свой первоначальный внешний вид.

- Важным преимуществом является возможность выбирать любой из десятков видов цвета. Кроме того, изделия можно оформлять с использованием изображений, рисунков на ламелях. Это позволяет подобрать модель для любого помещения.

Купить жалюзи от производителя

Компания Никосс занимается изготовлением жалюзи и предлагает покупателям изделия собственного производства. Это прямые продажи, которые позволяют получить выгодную цену без накруток посредников. При этом Никосс обладает собственными складскими площадями, обеспечивает доставку продукции заказчикам. Это также позволяет снижать конечную стоимость изделий.

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