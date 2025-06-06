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06.06.2025 18:06
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Грозові дощі та температура до +34 °C: де завтра в Україні буде найспекотніше

Грозові дощі та температура до +34 °C: де завтра в Україні буде найспекотніше

У п’ятницю, 7 червня, атмосферний фронт спричинить короткочасні грозові дощі у західних, північних та місцями центральних областях України. На решті території збережеться суха та спекотна погода.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря вдень сягатиме +26…+32 °C, на півдні та сході до +34 °C. У Києві протягом вихідних очікуються локальні зливи з грозами, можливий град і шквальні пориви вітру.

Спека триматиметься до неділі, а вже з понеділка, за прогнозом Наталки Діденко, температура знизиться до +18…+24 °C, на заході місцями до +15…+19 °C. Очікуються різкі перепади атмосферного тиску й температур, що може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Агентство Телевидения Новости

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