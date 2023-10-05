Харків’янин підозрюється в незаконному видобуванні піску: нарив 45 тонн

Повідомлено про підозру 25-річному чоловіку за фактом незаконного видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

У вересні цього року підозрюваний, не маючи спеціального дозволу на користування надрами, здійснив видобуток кварцевого піску на земельній ділянці, розташованій на території ДП «Ліси України» філії «Жовтневе лісове господарство».

Маса незаконно видобутого піску складає близько 45 тонн.

Державі завдано збитків на суму понад 300 тис. грн.

Агентство Телевидения Новости