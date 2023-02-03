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03.02.2023 16:02
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Харківські патрульні супроводили авто з чоловіком, якому стало зле

Харківські патрульні супроводили авто з чоловіком, якому стало зле

Напередодні під час патрулювання на вулиці Полтавськой шлях до екупажу патрульної поліції звернувся водій, який повідомив, що у його авто знаходиться чоловік, якому раптово стало зле.

Хворому ставало дедалі гірше та була імовірність відкриття внутрішньої кровотечі, тож їм якнайшвидше потрібно дістатися до лікарні. Не зволікаючи, патрульні увімкнули спецсигнали, швидко супроводили автомобіль до медзакладу.

У лікарні на хворого вже чекали лікарі, які надали йому необхідну допомогу та ушпиталили.

Агентство Телевидения Новости

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