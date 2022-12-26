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26.12.2022 15:27
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Харківські патрульні затримали нетверезого водія під час комендантської години

Харківські патрульні затримали нетверезого водія під час комендантської години

Сьогодні вночі на проїзді Стадіонному харківські патрульні зупинили автомобіль Skoda, який рухався вулицею в комендантську годину.

Під час спілкування поліцeйські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти огляд на стан сп’яніння на місці зупинки за допомогою газоаналізатору Drager, результат якого склав 3,00 проміле, що у 15 разів перевищує допустиму норму.                                      

Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, які надалі передадуть на розгляд суду.

Загалом за минулу добу патрульні виявили 20 водіїв з ознаками сп’яніння.

Агентство Телевидения Новости

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