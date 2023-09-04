Харківські патрульні завадили чоловіку здійснити самогубство

Був отриманий виклик про те, що на вулиці Олега Громадського чоловік стоїть біля відкритого вікна на 8 поверсі та погрожує вкоротити собі віку.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Патрульні Максим Мішуков та Євгеній Татаренко піднялися до квартиру, двері в оселю їм відчинив хлопець.

Він пояснив, що його дядько поводить себе агресивно та погрожує пригнути з вікна.

Коли інспектори зайшли, то побачили, що на балконі у вікні стоїть чоловік та от-от має скоїти непоправне.

Максиму Мішукову вдалось в останній момент ухопити його за руку та затягти у безпечне місце.

Чоловіка передали лікарям.

Агентство Телевидения Новости