Харківські патрульні знайшли таксу: тепер шукають її власників

Днями вночі на в’їзді Малопанасівському у Харкові патрульні побачили таксу, яка бігла по дорозі. Тваринка була розгублена та шукала своїх господарів.

Про це повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Поліцейські не залишили собаку в біді та одразу почали пошук її власників. На жаль, пошуки не дали результатів. Тому харківська патрульна Валерія Стадник вирішила попіклуватись про собаку, до поки не вдасться розшукати господарів.

«Собака зараз перебуває в чудових умовах, за нею гарно доглядають. Тваринка навіть знайшла собі нових чотирилапих друзів, з якими гарно проводить час».

Проте поліцейські не втрачають повернути собаку додому та чекають на справжнього хазяїна такси.

Агентство Телевидения Новости