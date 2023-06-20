Харківські переселенці отримали гуманітарну допомогу від Чорногорії

В рамках гуманітарної ініціативи Почесного консульства Чорногорії в Харкові з консульським округом в Харківській області Почесний Консул Чорногорії Ольга Олексієнко відвідала місто Лубни (Полтавська область).

У співпраці з місцевими волонтерами були видані продуктові набори для ста сімей з Харкова, Чугуєва, Дергачів, Куп’янська, Ізюма та ін.«Хочемо підтримати всіх у цей складний час, з вірою, що скоро ми зможемо повернутися до безпечного Харкова та інших міст. І хочемо показати, що українці – разом, що ми підставляємо плече один одному», – зазначила Ольга Олексієнко.За її словами, Чорногорія надає всебічну підтримку українцям. Зокрема, почесне консульство готує інформаційний проєкт у чорногорському Цетінє – місті-побратимі Харкова, щоб розповісти правду про війну в Україні та показати, яких руйнувань зазнав Харків під час повномасштабного вторгнення.

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