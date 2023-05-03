Харківські поліцейські скали протокол на недбайливого батька

Двоє неповнолітніх братів знайшли у лісопосадці патрони від АКС-74 та гралися ними на вулиці.

Про подію до поліції повідомили перехожі. За адресою виїжджали працівники ювенальної превенції ХРУП № 1.

Поліцейські з’ясували, що 10 й 12-річні брати знайшли три патрони та почали їх розбирати. На місце події запросили 42-річного батька.

Встановлено, що діти часто залишаються без нагляду, жебракують, миють автомобілі, просять гроші у водіїв, не відвідують навчання. Батько неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за невиконання своїх батьківських обовʼязків.

З родиною правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости