Харківські рятувальники взяли участь в тренінгах на щорічному конгресі інструкторів пожежної охорони в Америці

Харківські рятувальники взяли участь у цьогорічному конгресі FDIC International 2023 (Fire Department Instructors Conference), який проводиться щорічно в Індіанаполісі, штат Індіана, США, і де зазвичай обговорюються проблеми координації протипожежних операцій, рятувальних операцій під час стихійних лих та терористичних актів. Основні галузі FDIC включають технології пожежогасіння, обладнання, транспортні засоби, навчання, аварійно-рятувальні служби та інноваційні технології пожежогасіння та аварійно-рятувальних робіт. Це найбільший професійний захід у Північній Америці для пожежних та аварійно-рятувальних служб.

В рамках конференції FDIC відбулась також і низка тренінгів з пожежогасіння та рятувальних робіт, в яких активну участь приймали рятувальники з Харкова – Роман Качанов, Сергій Білоус та Олексій Черноморченко. Вони вивчали механізм утворення «зворотньої тяги», спостерігаючи за цим процесом у спеціальному дослідному пристрої. На інших тренувальних майданчиках були відпрацьовані вправи з оперативного розгортання та гасіння пожеж, пошуку постраждалих та рятування їх із небезпечних зон, розкриття конструкцій та пошуку прихованих осередків горіння. Також вогнеборці відпрацьовували способи деблокування постраждалих при ДТП, побутових та виробничих травмах, на кшталт затискання кінцівок у промислових станках чи у домашніх м’ясорубках.

FDIC International вважається однією з найважливіших подій такого роду в усьому світі і робить значний внесок у подальший розвиток та мережеву взаємодію експертів у галузі пожежних та рятувальних служб.

Агентство Телевидения Новости