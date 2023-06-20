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Харківські «Тепломережі» відправили генератори та воду до Херсону

Харківські «Тепломережі» відправили генератори та воду до Херсону

КП «Харківські теплові мережі» сьогодні, 20 червня, відправило ще одну партію гуманітарного вантажу для МКП «Херсонтеплоенерго».

Як повідомили на підприємстві, зараз у постраждалому регіоні триває боротьба з наслідками підтоплення. Тому до Херсона відправили теплові гармати для просушки приміщень, питну воду та великі ємності для неї, генератори, плівку, харчові продукти тривалого зберігання.За словами директора ТЕЦ-3 Ігоря Тюпи, допомога від колег та звичайних громадян із різних куточків України дає не лише матеріальну, а й моральну підтримку постраждалим.Нагадаємо, перша вантажівка з технологічною допомогою від ХТМ вирушила до Херсона 7 червня. Після консультацій із херсонськими колегами комунальники зібрали другий пакет допомоги.

Агентство Телевидения Новости

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