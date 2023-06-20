Харківські «Тепломережі» відправили генератори та воду до Херсону

КП «Харківські теплові мережі» сьогодні, 20 червня, відправило ще одну партію гуманітарного вантажу для МКП «Херсонтеплоенерго».

Як повідомили на підприємстві, зараз у постраждалому регіоні триває боротьба з наслідками підтоплення. Тому до Херсона відправили теплові гармати для просушки приміщень, питну воду та великі ємності для неї, генератори, плівку, харчові продукти тривалого зберігання.За словами директора ТЕЦ-3 Ігоря Тюпи, допомога від колег та звичайних громадян із різних куточків України дає не лише матеріальну, а й моральну підтримку постраждалим.Нагадаємо, перша вантажівка з технологічною допомогою від ХТМ вирушила до Херсона 7 червня. Після консультацій із херсонськими колегами комунальники зібрали другий пакет допомоги.

Агентство Телевидения Новости