Як впоратися зі стресом

Стрес - це реакція організму на виклики та вимоги. Стрес може бути позитивним або негативним, і є здорові способи боротьби з ним. Правильний сон відіграє важливу роль у боротьбі зі стресом.

Реакція на стрес включає фізичні компоненти, такі як підвищення частоти серцевих скорочень і кров'яного тиску, думки і особисті переконання з приводу стресової події, наприклад, програш в онлайн казино, а також емоції, включаючи страх і гнів. Хоча ми часто думаємо про стрес як негативне явище, він може бути викликаний і позитивними змінами у вашому житті, наприклад, підвищенням на роботі або народженням дитини.

Як упоратися зі стресом здоровими способами?

Стрес є важливою метою - він дозволяє нам швидко реагувати на загрози і уникати небезпеки. Однак тривалий вплив стресу може призвести до проблем із психічним здоров'ям (наприклад, тривоги та депресії) або посилення проблем із фізичним здоров'ям. Велика кількість досліджень свідчить, що підвищений рівень стресу знижує здатність справлятися з фізичними захворюваннями. Хоча ніхто не може уникнути будь-якого стресу, ви можете працювати над тим, щоб впоратися з ним здоровими способами, які підвищать ваш потенціал до одужання.

Ось кілька коротких порад для того, щоб заспокоїти свою нервову систему:

Їжте та пийте, щоб оптимізувати своє здоров'я.

Регулярно займайтеся фізичними вправами.

Припиніть вживати тютюн та нікотинову продукцію.

Вивчайте та практикуйте техніки релаксації.

Зменште кількість факторів, що провокують стрес.

Вивчіть свої цінності та живіть відповідно до них.

Ставте реалістичні цілі та очікування.

Послухайте музику

Якщо ви почуваєтеся пригніченим стресовою ситуацією, спробуйте зробити перерву та послухати розслаблюючу музику. Спокійна музика позитивно впливає на мозок та тіло, може знизити кров'яний тиск та зменшити рівень кортизолу – гормону, пов'язаного зі стресом.

Ми рекомендуємо Баха, але якщо класика вам не до вподоби, спробуйте послухати звуки океану чи природи. Це може здатися вульгарним, але вони мають такий же розслаблюючий ефект, як і музика.

Поговоріть із другом

Коли ви відчуваєте стрес, зробіть перерву, щоб зателефонувати другові та поговорити про свої проблеми. Хороші стосунки з друзями та близькими важливі для будь-якого здорового способу життя.

Вони особливо важливі, коли ви відчуваєте сильний стрес. Заспокійливий голос навіть на хвилину може розставити все по своїх місцях.

Поговоріть із собою

Іноді зателефонувати другові неможливо. І тут найкраще спокійно поговорити із собою.

Не бійтеся здатися божевільним - просто скажіть собі, чому ви відчуваєте стрес, що ви повинні зробити, щоб виконати поставлене завдання, і найголовніше, що все буде добре.

Правильно харчуйтесь

Рівень стресу та правильне харчування тісно пов'язані. Коли ми перевантажені, ми часто забуваємо про правильне харчування і вдаються до солодких та жирних закусок, щоб підкріпитись.

Намагайтеся уникати солодких закусок та плануйте їх заздалегідь. Фрукти та овочі завжди корисні, а риба з високим вмістом омега-3 жирних кислот, як було показано, зменшує симптоми стресу. Сендвіч з тунцем справді є їжею для мозку. А детальніше про харчування та інші важливі теми ви зможете знайти за посиланням.

Посмійтеся

Сміх виділяє ендорфіни, які покращують настрій та знижують рівень гормонів кортизолу та адреналіну, що викликають стрес. Сміх обманює вашу нервову систему, роблячи вас щасливою.

Пийте чай

Велика доза кофеїну спричиняє короткочасний стрибок кров'яного тиску. Він також може спричинити перевантаження гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової осі.

Замість кави або енергетичних напоїв скуштуйте зелений чай. Він містить менше половини кофеїну, ніж кави, і містить корисні антиоксиданти, а також теанін - амінокислоту, що надає заспокійливу дію на нервову систему.

Будьте уважні

Більшість із запропонованих нами порад приносять негайне полегшення, але є також безліч змін у способі життя, які можуть бути ефективнішими у довгостроковій перспективі. Концепція "уважності" є важливою частиною медитативних та соматичних підходів до психічного здоров'я та стала популярною останнім часом.

Від йоги і тай-чі до медитації та пілатесу, ці системи усвідомленості включають фізичні та розумові вправи, які не дають стресу стати проблемою. Спробуйте приєднатися до занять.

Новости портала «Весь Харьков»

Новости портала «Весь Харьков»