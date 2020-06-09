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Из жары в холод: появился прогноз погоды на лето в Украине

Из жары в холод: появился прогноз погоды на лето в Украине

Лето-2020 в Украине будет находиться в "погодных качелях". Прогнозируется как жара, так и затяжные прохладные дни с дождями.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал доктор наук, ведущий сотрудник Института геофизики НАН Украины Светлана Бойченко.

"Мы будем некоторое время жить в "погодных качелях" – резкие изменения погодных условий от холодных к теплым, от влажных к сухим. Лето может быть неожиданно прохладное, затяжное, дождливое", – отметила она.

Бойченко добавила, что климат изменчив от года к году, поэтому изменения оцениваются за период не менее чем за 30 лет.

"Всемирной метеорологической организацией введено понятие климатической нормы температуры за период 1961-1990 годов, или сейчас также используют периоды 1971-2000 и 1980-2010 годов – это такой стандартный климат, по сравнению с которым оценивают изменения. Продвигаясь по климатическому историческому прошлому в соответствии с результатами инструментальных наблюдений, мы можем попасть то в потепление, то в похолодание. Повторюсь, сейчас мы проходим "максимум потепления", – сказала ученый.

По ее словам, к 2030-40 годам температурное колебание будет иметь нисходящую волну на фоне общего потепления, но в 2060-70-ые годы волна снова займет восходящее положение.

Новости портала «Весь Харьков»

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