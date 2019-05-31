Как выбрать хороший корм для домашнего любимца

Отечественный рынок продуктов питания для домашних животных активно развивается, предлагая производителей, что не уступают по качеству мировым брендам. Такой является украинская компания Home Food, уже хорошо известная благодаря качественным пищевым добавкам, витаминным комплексам, а также сбалансированным кормам для кошек и собак.

Торговая марка разрабатывает вкусные и полезные продукты для питомцев, учитывая их потребности, премиум и супер-премиум качества, также она радует потребителей холистик кормами. Продукты, что используются в производстве, поставляются с украинских ферм, угодий и рыбных хозяйств – они свежие и тщательно проверяются. Они могут даже употребляться людьми.

Почему покупатели выбирают продукцию Хоум Фуд?

Корм Home Food отличается сбалансированным составом, что разрабатывается высококлассными специалистами: диетологами и ветеринарами, с консультациями ведущих заводчиков. Отличительные черты кормов:

- они помогают обеспечить любимцев необходимыми нутриентами, восполнить их энергетический запас для активной жизнедеятельности;

- богатый витаминно-минеральный состав благодаря овощам, фруктам и лекарственным травам укрепляет здоровье питомцев и предупреждает возрастные проблемы;

- питание Хоум Фуд для щенков или котят обеспечивает их растущие организмы повышенным количеством протеинов и жиров, помогает активному развитию опорно-двигательной системы, защищает пищеварительный канал от аллергенов, предупреждая развитие непереносимости;

- в корма добавлено лососевое масло собственного производства, которое стало знаковым продуктом для компании – собственно, с него началась её история;

- даже премиальная линейка кормов Homefood не содержит синтетических красителей и консервантов, а также ГМО, отличаясь от супер-премиум класса только количеством мясных ингредиентов.

Разнообразие вкусов сухого корма позволит идеально подобрать рацион питомцу, даже очень привередливому. 10 рецептов корма для собак могут выпускаться с разным размером крокетов, чтоб собаки разных пород могли с легкостью разжевывать любимое блюдо. Основной компонент в холистиках Home Food – мясо: кролик, говядина, ягненок, птица (индюшка, утка, курица), а также рыба (белая рыба, лосось, форель) в разных комбинациях.

Корма для кошек от Homefood также изобилуют вкусными решениями: 9 видов супер-премиум качества и 4 – премиум. Кроме мясных продуктов, названных выше, в кошачьих блюдах есть также креветки и ливер.

Пищевые добавки Хоум Фуд

Кроме сухого корма и гарниров компания широко известна благодаря пищевым добавкам. Наиболее популярные среди них: масла и растительные экстракты с общетонизирующим, противовоспалительным или антигельминтным действием, что очень востребованы для профилактики и лечения многих болезней питомцев, а также помогают им достойно стареть. Собакам предлагается 6 масел и 7 растительных препаратов включительно с пробиотиком. Для кошек разработано 4 масла и 3 препарата.

Где купить корм Home food?

Домашние блюда от Home Food лучше всего покупать в официального представителя бренда, ведь компания выпускает небольшие партии продукции, срок хранения при этом – полгода. Покупая в интернет-магазине «Дарвин», можете быть уверены, что ваш любимец попробует свежий, качественный продукт без урона для кошелька.

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