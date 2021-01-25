Как выбрать тумбу для обуви
Тумба для обуви поможет избавиться от разнокалиберных коробок внутри дома, постоянного беспорядка в прихожей, и страха, что ваши любимые туфли окажутся изгрызены собакой. Такая мебель в прихожей – это не только очень удобно, но и практично, чтобы привести обувь всей семьи в надлежащий порядок, не находя ее повсюду в доме.
Выбираем тумбу в прихожую
Тумбочка для обуви просто фантастическое решение, позволяющее держать ботинки, сапоги, кроссовки, туфли, сандалии под контролем, защищать их от пыли и влаги. Еще один плюс, в такой мебели их легко найти. Поэтому так важно выбрать обувную тумбочку, чтобы она подходила по функциональности, размеру, дизайну для вашего дома.
- Первое, тумба для обуви – практичный, универсальный предмет мебели. Существуют всевозможные стили, размеры, конструкции, которые могут удовлетворить различные требования к пространству и хранению. Тумбы обувные могут быть квадратные, прямоугольные. Эти два варианта наиболее популярны, позволяя держать обувь в порядке, чтобы получить удобный обзор каждой пары, которая у вас есть. Тумба для обуви может иметь два, три или больше ящиков, полок, все зависит от размера прихожей. Также, такая мебель позволяет отлично оптимизировать пространство помещения, сэкономив в нем место. Самые распространенные – закрытые модели, с откидными или выдвижными ящиками, или же закрытыми полками. Они скрывают обувь из виду и делают прихожую более опрятной. А также, защищают обувь от солнечного света, пыли. Открытые тумбы являются очень практичными и удобными в использовании, поскольку достаточно лишь одного взгляда, чтобы выбрать пару для своего наряда.
- Второе, выберите материал. Ведь такая мебель должна быть не только долговечной в использовании, но и подходить под декор прихожей. Например, дерево отлично защищает обувь от влаги, стойкое к износу, внешним воздействиям, и сохраняет долгое время презентабельный вид. Кроме того, деревянные обувницы могут подходить под разные стили интерьера – от классического до современного. Металл, как материал, также не менее популярен, его используют для тумб обувных в современном или ретро стилях. Лучше всего такая мебель смотрится в открытых конструкциях. Менее практичен и долговечен пластик. Прозрачные пластиковые обувницы с несколькими коробками являются популярным выбором для гардеробных. Поэтому, если вам нужна тумба для обуви цена ее будет напрямую зависеть от материала, из которого она сделана.
- Третье, цвет также имеет значение. Если прихожая оформлена в теплых тонах, то выберите оттенок натурального дерева. А если интерьер в светлых тонах, например, в бежевом, то лучше купить обувницу в светлых нейтральных оттенках. Но если вам нравятся смелые, яркие цвета и вы хотите сделать выразительный акцент в интерьере, то покупайте мебель с цветом, противоположным тому, что уже есть в прихожей. Это может дать очень крутой современный эффект, который будет выглядеть очень актуально.
Где купить тумбу для обуви онлайн в Украине
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