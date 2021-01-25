Как выбрать тумбу для обуви

Тумба для обуви поможет избавиться от разнокалиберных коробок внутри дома, постоянного беспорядка в прихожей, и страха, что ваши любимые туфли окажутся изгрызены собакой. Такая мебель в прихожей – это не только очень удобно, но и практично, чтобы привести обувь всей семьи в надлежащий порядок, не находя ее повсюду в доме.

Выбираем тумбу в прихожую

Тумбочка для обуви просто фантастическое решение, позволяющее держать ботинки, сапоги, кроссовки, туфли, сандалии под контролем, защищать их от пыли и влаги. Еще один плюс, в такой мебели их легко найти. Поэтому так важно выбрать обувную тумбочку, чтобы она подходила по функциональности, размеру, дизайну для вашего дома.

Первое, тумба для обуви – практичный, универсальный предмет мебели. Существуют всевозможные стили, размеры, конструкции, которые могут удовлетворить различные требования к пространству и хранению. Тумбы обувные могут быть квадратные, прямоугольные. Эти два варианта наиболее популярны, позволяя держать обувь в порядке, чтобы получить удобный обзор каждой пары, которая у вас есть. Тумба для обуви может иметь два, три или больше ящиков, полок, все зависит от размера прихожей. Также, такая мебель позволяет отлично оптимизировать пространство помещения, сэкономив в нем место. Самые распространенные – закрытые модели, с откидными или выдвижными ящиками, или же закрытыми полками. Они скрывают обувь из виду и делают прихожую более опрятной. А также, защищают обувь от солнечного света, пыли. Открытые тумбы являются очень практичными и удобными в использовании, поскольку достаточно лишь одного взгляда, чтобы выбрать пару для своего наряда. Второе, выберите материал. Ведь такая мебель должна быть не только долговечной в использовании, но и подходить под декор прихожей. Например, дерево отлично защищает обувь от влаги, стойкое к износу, внешним воздействиям, и сохраняет долгое время презентабельный вид. Кроме того, деревянные обувницы могут подходить под разные стили интерьера – от классического до современного. Металл, как материал, также не менее популярен, его используют для тумб обувных в современном или ретро стилях. Лучше всего такая мебель смотрится в открытых конструкциях. Менее практичен и долговечен пластик. Прозрачные пластиковые обувницы с несколькими коробками являются популярным выбором для гардеробных. Поэтому, если вам нужна тумба для обуви цена ее будет напрямую зависеть от материала, из которого она сделана. Третье, цвет также имеет значение. Если прихожая оформлена в теплых тонах, то выберите оттенок натурального дерева. А если интерьер в светлых тонах, например, в бежевом, то лучше купить обувницу в светлых нейтральных оттенках. Но если вам нравятся смелые, яркие цвета и вы хотите сделать выразительный акцент в интерьере, то покупайте мебель с цветом, противоположным тому, что уже есть в прихожей. Это может дать очень крутой современный эффект, который будет выглядеть очень актуально.

Где купить тумбу для обуви онлайн в Украине

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