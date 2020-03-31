Карантин с пользой или Как Максим Тележный продает мусор

Это собранный мной мусор, который я продаю в прямом эфире у себя в инстаграме

Харьковчанин Максим Тележный показывает лишь малую часть мусора, который он собрал в родном Волчанске. Еще подростком он уехал отсюда танцевать брейк-данс и покорять мир, но во время карантина вернулся домой с идеей сделать чище места для отдыха - это лес и русло реки, которые буквально завалены отходами.

Максим отправляется на охоту и три мешка мусора наполняет за считанные минуты:

Максим Тележный, брейк – дансер

Это за сколько вы собрали? – Минут пятнадцать, двадцать. А тут сильно загаженный район - относительно нет, нет стихийной свалки, с того края убирали, там была свалка систематически люди вывозили

Единственная пока помощница у Максима - местная жительница Ирина. Она воспитатель в детском саду. Идею убрать территорию, где она гуляет с детьми, восприняла на ура, тем более карантин, и сейчас работы нет. Девушка не верила, что мусор кто-то купит, поэтому предложила оживить пакеты различными смайликами:

Ирина Осиик, воспитатель

Он мне говорит: надо что-то там нарисовать, давай, говорю, грустные мордочки нарисуешь, и веселые мордочки, типа мусор грустит, он хочет, чтобы его купили, чтобы его забрали, классно, а потом, когда получилось, его идея просто обалденная – собрать мусор и деткам приятно. Из мусора извлечь пользу и будет старикам приятно.

За неделю торгов, которые по вечерам брейк-дансер проводит у себя на странице, ему удалось собрать пять тысяч гривен.

Каждый участник аукциона чистоты выбирает себе мешок с мусором и пишет ставку, по которой хочет его приобрести, и тот, кто дал больше, становится обладателем черного пакета.

Конечно, покупателям мусор не отправляют, а отвезут на свалку.

Тем временем копилка понемногу пополняется деньгами:

видео Максима Тележного

Так, ставки больше не принимаются, прощаемся с нашими ребятками, завтра мы снова идем, если вы видите переписку, то мой ученик в Кутузовке сообщает, что в сумме 1195

Продавать отходы онлайн Макс Тележный собирается до конца карантина. Все деньги через благотворительный фонд хочет отдать нуждающимся пенсионерам Волчанска.

Идею брейкдансера уже подхватили в других городах Украины.

Единственное, чего сейчас не хватает, - это волонтеров, поэтому Тележный приглашает неравнодушных людей у ​​себя в городе или в районе присоединиться к сбору хлама, а тех, кто придет помогать, может научить танцевать брейк.





Агентство Телевидения Новости