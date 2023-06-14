Мешканці деокупованої Харківщини отримують українську пресу

Новий інформаційний бюлетень Харківської обласної військової адміністрації «Харківщина – це Україна» та спеціальний випуск газети «Слобідський край» доставили у деокуповані населені пункти регіону.

Заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська зазначила, що в умовах війни жителям звільнених територій надзвичайно важливо отримувати офіційні повідомлення від органів влади, інформацію про відбудову інфраструктурних об’єктів, а також корисні поради, куди можна звернутися за допомогою.

«Одним з найважливіших пріоритетів для відновлення життя на деокупованих територіях є створення українського медійного простору. Під час окупації люди перебували в інформаційному вакуумі, адже окупанти робили все, аби заплутати наших громадян і дезінформувати їх. Тому дуже важливо сьогодні доставляти жителям українську пресу», – сказала Віта Ковальська.

Примірники передали на деокуповані території через представників органів місцевого самоврядування, військових та волонтерів.

Нагадаємо, на початку червня Віта Ковальська провела нараду з редакторами регіональних друкованих медіа. Під час якої також обговорили доставку преси на деокуповані території.

Агентство Телевидения Новости