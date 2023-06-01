Мешканець Куп’янська перевозив українські товари до рф

Добровільно перевозив українські товари до рф: слідчі заочно повідомили про підозру колаборанту Під час окупації міста Куп’янськ в період з травня по вересень 2022 року 32-річний чоловік контролював перевізний процес з окупованої території Харківської області та подальше транспортування сільськогосподарської продукції до міста Валуйки Білгородської області з метою отримання прибутку.Він здійснював безпосереднє супроводження та координацію роботи водіїв щодо перевезень вказаної сільгосппродукції з окупованої території Харківської області та зустрічався з ними особисто на території рф.

Крім того, останній на території росії заснував та керував суб’єктом господарювання, основним видом діяльності якого була оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для сільськогосподарських тварин.Слідчим ВП № 1 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. 29 травня слідчі під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури заочно повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

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