Мобілізація 300 тисяч військових у рф збільшила нам загрозу, їх не можна недооцінювати, – ЗСУ

“Часткова” мобілізація в росії збільшила загрозу для України та захисників нашої держави. Агресор призвав близько 310 тисяч осіб, завдяки чому зміг відновити боєздатність своєї армії, яка вже була фактично виснажена.

Як передає УНІАН, про це заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

“Така кількість (310 тисяч мобілізованих) збільшила нам загрозу. Це не просто слова, це нові бригади, нові батальйони, які пройшли підготовку. Це поповнення, якого так очікувала російська армія, тому що вона була фактично виснажена”, – пояснив він.

Сирський також відзначив підготовку сформованих в рамках мобілізації підрозділів. За словами командувача Сухопутними військами, вона краща, ніж у солдатів, які були відправлені на війну проти України в перші дні повномасштабного вторгнення.

Також в районі Бахмута терористи із приватної військової компанії Вагнера загрожують своїм бойовикам стратою за відступ, а мобілізовані росіяни вже “трохи” навчилися воювати. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Східного угруповання Збройних Сил України Сергій Череватий.

За його словами, вагнерівці не шкодують свій особовий склад та погрожують бойовикам стратою, якщо вони відступатимуть. Спікер ЗСУ сказав, що у Вагнері воюють спецпризначенці з бойовим досвідом у гарячих точках, проте ПВК також зазнала втрат, які поповнюють завербованими ув’язненими.

“Зеків пускають у передніх шеренгах, щоб розкрити наші вогневі рубежі. Після них ідуть більш підготовлені”, — заявив він.

Він зазначив, що в районі Бахмута росіяни зосередили десантні, танкові та механізовані війська, які поповнюються мобілізованими, оскільки регулярні підрозділи зазнали втрат.

Череватий наголосив, що мобілізовані вже “трохи” навчилися воювати, оскільки пройшли “певне” злагодження.

Агентство Телевидения Новости