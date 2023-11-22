Місто допоможе відновити пошкоджені відомчі будинки

Програма відновлення пошкодженого (зруйнованого) відомчого житлового фонду всіх форм власності у місті Харкові на 2024-2028 роки була затверджена сьогодні, 22 листопада, на позачерговій сесії міської ради.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Станом на 1 листопада 2023 року внаслідок бойових дій у Харкові було пошкоджено 29 об’єктів відомчого житлового фонду: шість гуртожитків та 23 житлові будинки.

Вони перебувають у віданні Міністерства освіти й науки України, АТ «Укрзалізниця», Міністерства оборони України та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Реалізація програми передбачає виконання наступних заходів: технічне обстеження пошкоджених будівель, розробка проєктно-кошторисної документації та експертного звіту проєкту будівництва/експертної оцінки кошторисної документації, поточний та капітальний ремонти.

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів для відновлення пошкоджених об’єктів відомчого житлового фонду складає 70 млн грн.

Джерелами фінансування програми стануть кошти державного та міського бюджетів, міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, а також міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога, репарації або інші стягнення з рф, кошти власників пошкоджених та зруйнованих будинків.

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади визначатимуться на кожен окремий рік за умови залучення коштів власників об’єктів відомчого житлового фонду (співфінансування) не менше 1% від загальної очікуваної вартості ремонтно-відновлювальних робіт.

Для участі в програмі власникам відомчого житлового фонду або уповноваженим органам на управління об’єктами цього фонду необхідно звернутися до Департаменту житлово-комунального господарства.

Агентство Телевидения Новости