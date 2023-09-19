На Харківщині 14-річним дітлахам продавали алкоголь

На Харківщині поліцейські встановили факт порушення правил торгівлі алкоголем.

В магазині-кафе на території селища Краснокутськ продавець здійснив продаж алкогольних напоїв 14-річній дівчині, повідомляє поліція Харківської області.

Щодо продавця складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріал направлено на адміністративну комісію при виконавчому комітеті Краснокутської селищної ради для розгляду та прийняття рішення.

Працівники поліції закликають продавців не порушувати норм чинного законодавства та обов’язково перевіряти документи у покупців, вік яких може бути меншим за 18 років

Агентство Телевидения Новости