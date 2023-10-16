На Харківщині через обстріли поранено жінку

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Окупанти обстріляли смт Борова Ізюмського району Зранку до медиків по допомогу звернулася 65-річна жінка. Її доставили до лікарні, повідомляє ГУНП Харківської області.

У cелі Глушківка Куп’янського району пошкоджений приватний будинок, гараж та господарчі споруди.

У місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджений багатоквартирний та житлові будинки.

Керованою авіабомбою росіяни завдали удар по селу Чернещина Ізюмського району. Пошкоджений приватний будинок.

У селі Кам’янка Ізюмського району 14-річний хлопець наступив на міну типу «пелюстка». Він зазнав мінно-вибухової травми та був госпіталізований до лікарні.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости