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01.06.2023 16:35
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На Харківщині чоловік незаконно виловлював рибу

На Харківщині чоловік незаконно виловлював рибу

Жителю Харківщини слідчі повідомили про підозру у скоєнні незаконного вилову риби    У травні 2023 року 58-річний чоловік здійснив незаконний вилов риби з річки Оскіл, розташованої в селі Глушківка Куп’янського району. Зловмисник за допомогою човна та ліскових сіток, які є забороненими знаряддями лову, не маючи законного дозволу, здійснив вилов різних видів риби, серед яких є червонокнижні.

Своїми діями він завдав рибному господарству України шкоду на суму більш ніж 55 тисяч гривень.   За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Дізнавачі Куп’янського районного управління поліції ГУНП в Харківській області повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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