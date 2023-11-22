На Харківщині дівчина пішла гуляти з друзями та пропала

Вранці 22 листопада до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП надійшло повідомлення про зникнення 13-річної дівчини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Мати дитини розповіла, що донька пішла гуляти з друзями 21 листопада та після 19:00 години перестала виходити на зв’язок.

Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування дитини, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соціальних мережах.

Як з’ясувалося, дівчина лишилася ночувати у свого знайомого. Поліцейські передали дитину матері.

Співробітники ювенальної превенції провели з дівчиною профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости