На Харківщині дівчина пішла гуляти з друзями та пропала
Вранці 22 листопада до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП надійшло повідомлення про зникнення 13-річної дівчини.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Мати дитини розповіла, що донька пішла гуляти з друзями 21 листопада та після 19:00 години перестала виходити на зв’язок.
Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування дитини, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соціальних мережах.
Як з’ясувалося, дівчина лишилася ночувати у свого знайомого. Поліцейські передали дитину матері.
Співробітники ювенальної превенції провели з дівчиною профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.