На Харківщині перекинувся позашляховик: постраждали 2 дітей та 4 дорослих

Напередодні, 2 травня, о 21:50 в селі Станичне Красноградського району водій Toyota Cruiser Prado не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу на узбіччя.

В автомобілі перебували п’ятеро пасажирів: жінки 32 і 33 років, 34-річний чоловік, а також двоє дітей 7 і 11 років, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Водія та пасажирів бригадою швидкої медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости