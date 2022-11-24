На Харківщині почали видавати безплатні дрова

У Харківській області почали доставляти безплатні дрова до громад. Одними з перших деревину отримали Богодухівська та Краснокутська громади. Про це повідомили в ХОВА

На Богодухівщину доставили 100 куб. м деревини, до Краснокутської — 32 куб. м.“Завершити доставку дров по області планується не пізніше 15 грудня, з повним розрахунком по укладеним договорам до 20 грудня поточного року”, — повідомив директор обласного Департаменту захисту довкілля та природокористування Андрій Нерета.

Харківська область отримала 66 млн 632 тис. 800 гривень субвенції на дрова для населення. Кошти перерахували на рахунки 51 із 55 тергромад, повідомили в обладміністрації.

Агентство Телевидения Новости