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На Харківщині поліція протягом години розшукала неповнолітню дівчину

На Харківщині поліція протягом години розшукала неповнолітню дівчину

18 вересня о 14:45 до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області звернулась мешканка смт Слобожанське Чугуївського району. Вона повідомила, що її 13-річна донька пішла з дому та не повернулася.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

Упродовж години правоохоронці встановили місцезнаходження дитини. Дівчина перебувала у подруги в сусідньому селі. Дитину повернули матері. 

Поліцейські провели з мамою та розшукуваною профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

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