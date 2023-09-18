На Харківщині поліція протягом години розшукала неповнолітню дівчину

18 вересня о 14:45 до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області звернулась мешканка смт Слобожанське Чугуївського району. Вона повідомила, що її 13-річна донька пішла з дому та не повернулася.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

Упродовж години правоохоронці встановили місцезнаходження дитини. Дівчина перебувала у подруги в сусідньому селі. Дитину повернули матері.

Поліцейські провели з мамою та розшукуваною профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости