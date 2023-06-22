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22.06.2023 18:23
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На Харківщині порушили питання укриттів та забезпечення Мереф’янської міської ради

На Харківщині порушили питання укриттів та забезпечення Мереф’янської міської ради

Під час позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС Мереф’янської міської ради, зокрема, розглянуті питання про:

приведення захисних споруд цивільного захисту – найпростіших укриттів громади відповідно до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ від 09.07.2018 №579,

стан утримання захисних споруд цивільного захисту (сховищ та ПРУ) громади.

Заступник начальника управління – начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Харківського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області Неля Рапота під час обговорення зазначених питань акцентувала увагу присутніх на тому, що для запобігання виникненню епідемічних ускладнень внаслідок перебування населення в укриттях мають бути дотриманні рекомендацій щодо санітарного облаштування захисних споруд, які зазначені в додатку до листа ДСНС від 14.06.2022 №03-1870/162-2, а саме:

під час облаштування захисних споруд передбачати можливість безперервного перебування населення в укритті впродовж не менше 48 годин;

під час визначення відповідних приміщень враховувати площу на одну особу, яка підлягає укриттю, на рівні не менше 1 м2 ;

наявність запасу питної води (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка підлягає укриттю) та наявність технічної води (за відсутності централізованого водопостачання);

наявність контейнерів для зберігання продуктів харчування;

наявність виносних ємностей, що щільно закриваються, для нечистот, розміщених окремо у спеціально призначених для цього приміщеннях (для неканалізованих будівель і споруд);

наявність першочергових засобів надання медичної допомоги.

За результатом засідання, що відбулося 19.06.2023, комісією було вирішено інформацію представника Держпродспоживслужби взяти до відома та вжити відповідні заходи.

Агентство Телевидения Новости

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