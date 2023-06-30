На Харківщині повідомлено про підозру окупантам, що торік обстріляли село з танка

Прокурори повідомили про підозру двом військовим зс рф, які торік з танка обстрілювали село на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом російським військовим за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокуратура у взаємодії СБУ ідентифікували ще двох російських воєнних злочинців. Ними виявились 20-річний навідник-оператор танка та 21-річний командами танка. Обидва — рядові 1-ого танкового взводу 1-ої танкової роти 1-ого танкового батальйону 138-ої окремої гвардійської мотострілкової Красносільської ордена Леніна Краснознаменної бригади.

За даними слідства, наприкінці квітня минулого року вони перебували у складі екіпажу танка з написом «За правду», курсуючи уздовж дороги у напрямку виїзду з с. Верхня Роганка у сторону с. Шестаково.

Агентство Телевидения Новости