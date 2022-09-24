На Харківщині затримали росіянина, який прийшов воювати на боці України

Гвардійці спільно з військовою контррозвідкою затримали під час стабілізаційних заходів у селі Уди порушника державного кордону.

Громадянин рф нелегально перетнув державний кордон України, але був затриманий поблизу лінії фронту завдяки пильності військовослужбовців Нацгвардії та контррозвідки. Під час допиту заявив про свою незгоду з путінським режимом та висловив бажання воювати проти російської армії.

«Я з Ленінградської області. До військової служби відношення не маю: не взяли. Військовий квиток є – отримав у районному військкоматі. Перейшов кордон поблизу села Шестянка [обмовка, йдеться про Щетинівку, Бєлгородської області], вночі. Добирався на таксі. Прибув вступити в армію, українську. Як громадянину мені не подобається те, що відбувається тут і там. Теперішнього президента я не підтримую. Я проти війни з Україною», – розповів затриманий. Наразі тривають слідчі дії щодо нього та перевіряється надана ним інформація. Він був вдягнений у військову форму (не штатну), мав при собі паспорт та військовий квиток. Порушник кордону запевнив, що має багато однодумців-опозиціонерів у різних кутках держави-агресора, але вони поки недостатньо сильні та організовані, аби протистояти каральній машині путінського тоталітаризму. Також він переконаний: поразка російських окупаційних військ в Україні обов’язково призведе до демократизації його країни.

Справка. Село Уди – деокупований українськими військами у вересні населений пункт на Харківщині. Завдяки діями російських окупаційних військ він являє собою суцільні руїни, сьогодні тут тривають стабілізаційні та фільтраційні заходи. Тим часом згадане село Щетинівка Бєлгородської області – населений пункт, розташований у східній частині суцільної української етнічної території – східній Слобожанщині.

Агентство Телевидения Новости