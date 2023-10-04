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На Ямайці 60 школярів отруїлися цукерками з канабісом

На Ямайці 60 школярів отруїлися цукерками з канабісом

Понад 60 дітей молодшого шкільного віку потрапили у лікарню після вживання солодощів з вмістом марихуани.

Про це 3 жовтня повідомила міністр освіти карибської країни Фейвал Вільямс у соцмережі X, пише Кореспондент.

Зазначається, що після того, як діти спробували солодощі, у них виникла блювота та галюцинації.

«Щойно повернулася з лікарні Святої Анни. Лікарі та медсестри роблять все можливе, щоб школярі одужали…

Один маленький хлопчик сказав, що з’їв лише одну цукерку. Ось наскільки сильним є цей продукт», – наголосила Вільямс.

Також вона поділилася фотографією цукерок, якими отруїлись діти, і зазначила, що у кожній міститься 100 міліграмів тетрагідроканабінолу, що вважається великою дозою навіть для дорослих.

Агентство Телевидения Новости

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